Ющенко: аграриям необходимо поддержать в новом бюджете

Президент Виктор Ющенко направил письмо премьер-министру Юлии Тимошенко, в котором констатирует резкое ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает AgroNews.ru со ссылкой на «proUA».

По оценке главы государства, факторами этого стали нестабильность на рынке сельскохозяйственной продукции, отсутствие кредитования, недостаточно эффективные мероприятия государственной регуляции этой сферы.

По убеждению президента, недопущение развития таких негативных тенденций нуждается в адекватном учете в проекте государственного бюджета на 2010 год потребностей государственной поддержки агропромышленного комплекса.

«Внесенный Правительством в Верховную Раду Украины проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» закладывает как несовершенные механизмы такой поддержки, так и недостаточные ее объемы», - говорится в письме.

В частности, глава государства, считает, что концентрация практически всех средств в поддержку предприятий АПК в стабилизационном фонде и сокращения их в общем фонде проекта бюджета-2010 создает риск повторения ситуации этого года, когда по состоянию на 22 сентября из предусмотренных в стабилизационном фонде 2200 млн грн. выделено лишь 264,3 млн грн., или 12% годовых назначений.

Также Ющенко отмечает, что распределение средств господдержки по конкретным программам в ручном режиме создает риск недофинансирования важных направлений отрасли как, в частности, бюджетную животноводческую дотацию и государственную поддержку производства продукции растениеводства, удешевления кредитов и тому подобное.

Кроме того, Ющенко призывает Тимошенко оказывать аграриям прямую государственную поддержку на их кредитование, а не на возвратной основе.

В то же время, замечает президент, предусмотренное в проекте бюджета увеличение объемов финансирования программ поддержки предприятий АПК на 1,7 млрд грн. происходит в основном за счет роста расходов по бюджетным программам специального фонда (на 1,2 млрд грн.), которые связаны с деятельностью Аграрного фонда. Общий объем государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий из общего и Стабилизационного фондов (в случае полного направления на нее предусмотренных в Стабилизационном фонде на эти цели средств) увеличится лишь на 356 млн гривен.

«Такая политика относительно поддержки агропромышленного комплекса делает невозможным последующее развитие большинства сельскохозяйственных предприятий, поскольку, по оценке Министерства аграрной политики Украины, не дает возможности даже наполовину от потребности осуществлять финансирование бюджетных программ удешевления стоимости привлеченных кредитов, поддержки фермерских хозяйств, животноводства, племенного дела, селекции в растениеводстве и других», - констатирует глава государства.