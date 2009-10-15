Профильный комитет ВР поддерживает законопроект о ГМО

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения поддерживает законопроект о внесении изменений в Закон "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов". Об этом сообщили в пресс-службе ВР, передает АПК-Информ.

При обсуждении члены Комитета отметили, что законопроектом предлагается внести изменения в действующий закон относительно распределения полномочий центральных органов исполнительной власти по вопросам аграрной политики и по вопросам ветеринарной медицины в сфере регулирования деятельности, связанной с генетически модифицированными организмами.

По мнению членов Комитета, принятие данного законопроекта позволит усовершенствовать законодательные и нормативно-правовые акты в сфере биотехнологий.

Народные депутаты подчеркнули, что необходимость урегулирования данного вопроса на законодательном уровне обусловлена изменением статуса Государственного департамента ветеринарной медицины, который выведен из состава центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики и который реорганизован в центральный орган исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины с собственными полномочиями.