«Нутритек» завершил реконструкцию на Хорольском комбинате детских продуктов

Компания «Нутритек Украина» завершила первый этап модернизации производственных мощностей ОАО «Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов» (Хорольский МКК ДП, ТМ «Малыш», «Малютка», «Малышка»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, реконструкция ключевых узлов производственного оборудования и технологических процессов на первом этапе позволила Хорольскому комбинату, не меняя рецептуры, наладить выпуск детских молочных смесей «Малыш» и «Малютка» быстрого приготовления.

Второй этап реконструкции производственных мощностей на Хорольском комбинате будет завершен в первом полугодии 2010 года. Полная реконструкция пройдет в несколько этапов без остановки работы предприятия.

Отмечается, что дальнейшее развитие Хорольского МКК ДП позволит усовершенствовать все этапы производства, увеличить его эффективность, улучшить систему контроля качества и безопасности продукции. Это даст импульс развитию сектора детского питания пищевой промышленности в Украине, выведет его на новый уровень развития, обеспечив потребности внутреннего рынка в продукции для детей.

По словам генерального директора «Нутритек Украина» Лианы МАКСЮТОВОЙ, инвестиции в производство, инновации, продуманная стратегия позволят компании к концу 2011 года занять «достойную рыночную позицию», значительно увеличив долю на рынке заменителей грудного молока.

Согласно планам компании «Нутритек Украина», в техническую и технологическую реконструкцию Хорольского молочно-консервного комбината детских продуктов будет инвестировано более 1 млн. долл.

Справка УНИАН. «Нутритек Украина» входит в группу «Нутритек», которая была основана в 1990 году и в настоящее время объединяет 6 производственных площадок в России, Украине, Эстонии и Новой Зеландии.

Группа «Нутритек» является одним из крупнейших производителей детского питания в России. На сегодня группа владеет 96,48% акций ОАО «Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов».

География продаж продукции группы «Нутритек» охватывает Россию и страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.

ОАО «Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов» основан в 1972 году (Полтавская обл.). Производимое в Украине детское питание реализовывается под ТМ «Малыш», «Малышка», «Малютка».

В 2008 году доходы предприятия от реализации продукции составили 135 млн. грн., чистая прибыль – 1,2 млн. грн.