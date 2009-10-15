В Херсонской области собрали более 50% урожая поздних зерновых

Аграрии Херсонской области собрали уже более 50% урожая поздних зерновых.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на 15 октября т.г. зерновые уже собраны с 23,26 тыс. га, что составляет 57,6% от общего объема площадей под указанными агрокультурами (40,38 тыс. га). Намолочено 67,43 тыс. тонн при средней урожайности 29,9 ц/га.

В частности, собрано 82% проса – с 7,53 тыс. га (намолочено 5,95 тыс. тонн при средней урожайности 7,9 ц/га), 64% риса – с 3,98 тыс. га (намолочено 22,44 тыс. тонн при средней урожайности 69,2 ц/га) и 48% кукурузы на зерно – с 10,54 тыс. га (намолочено 38,31 тыс. тонн при средней урожайности 36,4 ц/га).