Хозяйства «Нибулона» завершили уборку подсолнечника

Хозяйства ООО СП «Нибулон» завершили уборку подсолнечника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам заместителя генерального директора по производству Константина ХМЕЛЬНИЦКОГО, в текущем году урожай собран с 10 тыс. га и своевременно размещен на токовых и элеваторных мощностях.

При этом продолжается уборка кукурузы на зерно. На данный момент убрано примерно 25% запланированных площадей. Урожайность составляет около 50 ц/га. Также проводится уборка сорго. Урожай собран с площади 340 га из 605 запланированных. Урожайность составляет 40 ц/га.

Также хозяйства компании завершили сев озимой пшеницы. Засеяно более 19,5 тыс. га. На сегодняшний день проводится сев озимого ячменя, площади под которым запланированы в размере 5 тыс. га. Таким образом, посевная проведена уже на 94% от плана (27,5 тыс. га.)

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.