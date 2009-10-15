В Житомирской обл. поголовье КРС сократилось

В сельхозпредприятиях Житомирской области за 9 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 3,4% и составило 97,8 тыс. голов, в том числе 38,3 тыс. коров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

По его словам, особенно сильно сократилась в регионе численность коров – на 478 голов. Н.ДЕЙСАН сообщил, что основными причинами сокращения численности коров является заболевание лейкозом, выдача их поголовья в счет имущественных паев и реализация для погашения задолженности по зарплате и на проведение комплекса осенне-полевых работ.

Зампредседателя Житомирской ОГА также рассказал, что в некоторых хозяйствах области, в частности, в сельскохозяйственном кооперативе "Вертокиевское", есть положительные примеры развития животноводства. На днях туда завезли более 160 нетелей, там проведена реконструкция животноводческой фермы, установлен современный доильный зал, компьютеризированный и оснащенный по последнему слову техники. «Это предприятие работает на перспективу, и тут мы будем иметь пример хорошего хозяйствования в животноводстве», – сказал Н.ДЕЙСАН.

Справка УНИАН. На 1 октября т.г. во всех категориях хозяйств Житомирской области содержалось 286,7 тыс. голов КРС, а также 185,14 тыс. голов свиней и 6,1 млн. голов птицы.