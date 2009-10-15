ХМЗ планирует выпустить 200 комбайнов “Славутич”

ООО “Херсонский машиностроительный завод” (ХМЗ) в 2010 году планирует выпустить 200 комбайнов “Славутич”.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполнительный директор ХМЗ Владислав ГУБИН.

По его словам, невзирая на то, что завод подписал договор с белорусским “Гомсельмашем” о совместном производстве белорусских комбайнов, ХМЗ и дальше будет выпускать комбайны “Славутич” с пропускной способностью 9 кг/с (КЗС-9), а также планирует выпуск нового “Славутич” (КЗС-10).

“Со следующего года мы планируем начать выпуск комбайна “Славутич” с пропускной способностью 10 кг/с, который сейчас проходит проверку в Украинском научно-исследовательском институте прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства им. Л.Погорелова (УКРНИИПИТ им. Погорелова)”, - сказал исполнительный директор завода.

Что касается совместного украинско-белорусского производства комбайнов, то В.ГУБИН отметил, что большинство составляющих будет украинского производства. “Это будет не просто сборка. Почти все детали (мосты, жатки, адаптеры и т. д.) будут нашими. Из Беларуси будут завозить только молотильные агрегаты. Это будет на 60-70% наш комбайн”, - сказал В.ГУБИН. По его словам, до конца месяца на завод должна поступить первая партия молотильных агрегатов.

Как сообщал УНИАН, ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) заключило договор с белорусским республиканским унитарным предприятием «Гомсельмаш» о совместном производстве зерноуборочной сельскохозяйственной техники. Предприятия будут совместно выпускать унифицированное семейство комбайнов с пропускной способностью 8 кг/с, 10 кг/с, 12 кг/с, а через три-четыре года – и 14 кг/с. Кроме того, предусматривается поэтапная организация совместного производства зерноуборочных комбайнов КЗС-8 и КЗС-12: в 2010 году – 300 штук, в 2011 г. – 1000 штук и в 2012 г. – 1500 штук. Комбайн КЗС-10 с пропускной способностью 10 кг/с разрабатывают на основе херсонского комбайна «Славутич».

По данным пресс-службы завода, совместное производство предполагает создание на Херсонском машзаводе 500 рабочих мест. Кроме того, планируется наладить выпуск комплектующих и запчастей под унифицированные с белорусскими комбайны.

Справка УНИАН. ООО «Научно-производственное предприятие «Херсонский машиностроительный завод» (бывший Херсонский комбайностроительный завод им. Петровского) создано на базе производственных мощностей ООО «ХМЗ» в мае текущего года. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич». Одним из учредителей и собственников ХМЗ является член Партии регионов Александр ОЛИЙНИК.

Производственное объединение «Гомсельмаш» (ПО «Гомсельмаш») — белорусский производитель сельхозтехники (г. Гомель). Мощностной ряд: самоходные зерноуборочные комбайны и комплексы — от 210 до 360 л.с., кормоуборочные комбайны и комплексы — от 235 до 450 л.с., прицепные и навесные машины энергоемкостью от 50 до 350 л.с.