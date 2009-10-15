Консолидированная прибыль «Укрспирта» составила 19,9 млн. грн.

За 9 месяцев 2009 года прибыль украинских спиртовых заводов составили 45,7 млн. грн., а убытки 25,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного концерна спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт».

Сообщается, что, таким образом, консолидированная прибыль предприятий концерна “Укрспирт” составила 19,9 млн. грн., а убыточно сработали 31 предприятие.

При этом в 2008 году консолидированный убыток составил 1,9 млн. грн., а убыточно сработали 32 предприятия. Отмечается, что дебиторская задолженность предприятий концерна за 9 месяцев т.г. уменьшилась на 54,3 млн. грн., а кредиторская – на 130 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В Концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

«Укрспирт» в 2008 году сократили производство спирта на 12% - до 27 млн. дал с 31,3 млн. тонн в 2007 году. В 2007 году предприятия концерна произвели 31,3 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года.