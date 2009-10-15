Агропредприятия Харьковской обл. потратили 147 млн. грн.

Сельскохозяйственные предприятия Харьковской области за январь-сентябрь 2009 года потратили на обновление материально-технической базы 147 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, сельскохозяйственные предприятия Харьковской области за январь-сентябрь т.г. потратили на обновление своей материально-технической базы 146 млн. 943 тис. грн. Было куплено 66 тракторов, в том числе 9 тракторов производства ОАО «ХТЗ», 45 зерноуборочных комбайнов, 53 сеялки, 18 машин для внесения минеральных удобрений, 23 культиватора и др.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что наибольшее количество техники закупили сельхозпредприятия Близнюковского района, (на сумму более 12 млн. грн.), а также предприятия Красноградского (11,3 млн. грн.) и Змеевского (11,1 млн. грн.) районов области.