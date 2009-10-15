Минэкономики распределило квоту на импорт сахара-сырца

Министерство экономики Украины распределило квоту на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника в 2010 году в объеме 267,8 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что квота на 214 тыс. тонн сахара-сырца разделена между 15 странами, которые поставляли этот товар в Украину в последние годы.

В том числе Бразилия (удельный вес с импорте за три года – 74%) получила квоту в размере 157 тыс. 487,306 тонн сахара-сырца, Колумбия (3%) – 6 тыс. 433,756 тонн, Куба (почти 8%) – 16 тыс. 679,164 тонн, Сальвадор (2,72%) – 5 тыс. 825,663 тонн, Гватемала (3,8%) – 8 тыс. 299,011 тонн, Гайана (0,5%) – 1 тыс. 149,899 тонн, Латвия (1%) – 2 тыс. 453,982 тонн, Никарагуа (0,8%) – 1 тыс. 766,266 тонн, Перу (0,9%) – 2 тыс. 82,929 тонны, Южно-Африканская Республика (1%) – 2 тыс. 159,522 тонн, Швейцария (0,05%) -115,251 тонн, Таиланд (4%) – 9 тыс. 54,695 тонн, США (0,2%) - 523,991 тонн, Дания (0,00001%) - 0,015 тонн, Нидерланды (0,00026%) - 0,55 тонн.

Кроме того, квота в размере 260 тонн выделяется для Парагвая (в рамках договоренностей по вступлению в ВТО, согласно которым для этой страны выделяется квота на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в объеме 260 тонн до 2019 г.).

Также для новых стран-поставщиков выделяется квота в размере 53 тыс. 508 тонн.