Вылов рыбы на Кировоградщине увеличился

В январе-сентябре 2009 года предприятиями и физическими лицами в Кировоградской области выловлено 803 тонны рыбы, что на 10,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства в Светловодском (572,5 т) и Онуфриевском (147,9 т) районах.

Их удельный вес в общем объеме выловленной в области рыбы составляет, соответственно, 71,3% и 18,4%.