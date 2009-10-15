Спиртзаводы Винницкой обл. сократили производство спирта

В январе-сентябре 2009 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 2,914 тыс. дал спирта, что на 6,75% или на 0,211 млн. дал меньше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства спирта за 9 месяцев произошло в связи с сокращением его экспорта, а также в связи с нехваткой оборотных средств у спиртзаводов для закупки сырья.

По его словам, в сентябре т.г., по сравнению с августом, производство спирта предприятиями Винницкой области увеличилось более чем в 2,4 раза или на 280,9 тыс. дал – до 481,3 тыс. дал, а по сравнению с сентябрем прошлого года на 37,12% или на 130,3 тыс. дал.

В частности, в январе-сентябре Немировский спиртзавод сократил производство спирта на 3,4% или на 45 тыс. дал по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 1,279 млн. дал.

Кроме того, в сентябре 2009 года возобновили производство 2 спиртзавода, а с начала года продолжают не вырабатывать спирт 3 спиртзавода.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртной и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".