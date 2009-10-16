В украинских ресторанах и кафе запретят курить

Министерство экономики Украины подготовило изменения к Правилам работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства, в соответствии с которыми в залах этих заведений для некурящих должно быть отведено не менее половины торговой площади.

Проект соответствующего приказа размещен на сайте Минэкономики для обсуждения.

В соответствии с документом, площади для тех, кто не курит, должны быть размещены таким образом, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.

«На территории для некурящих лиц персоналу и потребителям запрещается курение любых табачных изделий, а также размещение пепельниц», - говорится в предложенных изменениях к Правилам.

В то же время места для курения должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма, также в Уголке потребителя должна быть наглядная информация о расположении мест для курения и о вреде, который наносит здоровью человека курение табачных изделий.

Как сообщалось, в действующих на сегодняшний день Правилах не конкретизированы размеры площадей, предусматриваемых в заведениях ресторанного хозяйства для курильщиков и тех, кто не курит.

«Запрещается курение табачных изделий в торговых помещениях заведений (предприятий) ресторанного хозяйства (независимо от типа и класса), за исключением специально отведенных для этого мест», - говорится в действующей редакции правил.