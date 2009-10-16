ЮАР наращивает экспорт кукурузы

По данным информационной службы по зерновым ЮАР (SAGIS), по состоянию на 15 октября т.г. зафиксирован существенный рост недельных экспортных поставок кукурузы из Южной Африки, сообщает АПК-Информ.

В частности, объем поставок белой кукурузы за последнюю неделю увеличился в 4 раза — до 31,9 ( 8,08) тыс. тонн, а объем экспорта желтой кукурузы за аналогичный период времени увеличился на 32% - до 4,26 (3,22) млн. тонн.