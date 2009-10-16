ГК «Зерно Украины» станет оператором по поставке зерна за рубеж

Министерство аграрной политики инициирует создание компании «Зерно Украины». Проект соответствующего постановления на данный момент находится на согласовании у других министерств и ведомств, сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник в эксклюзивном интервью еженедельнику «Власть денег» (№42, от 16.10.09).

По его словам, эта структура будет работать как оператор на внутреннем рынке для поддержания стабильных цен на зерно, а также сможет продавать часть продукции на внешний рынок.

Создание нового государственного оператора министр назвал вынужденной мерой: «Если ГАК «Хлеб Украины» могла привлекать кредиты и покупать на государственные элеваторы зерно, а потом его экспортировать, как это было лет 6-7 назад, вопрос о создании нового оператора не поднимался бы».

Также Ю.Мельник отметил, что новая компания будет экспортировать 1-2 млн. тонн зерна.

Кроме того, министр отметил, что с 1 июля по 12 октября т.г. вывезено за рубеж 7,4 млн. тонн зерновых культур, что на 100-200 тыс. тонн больше, чем в 2008 г. на аналогичную дату. Поэтому и прогноз по экспорту остается прежним - 17-18 млн. тонн зерна.

Также Ю.Мельник сообщил, что «сейчас мы отмечаем рост интереса на внешних рынках к нашим белковым продуктам - сое и гороху. Поэтому мы ведем речь о том, чтобы в следующей посевной кампании у нас увеличились посевы этих культур».