Малайзия увеличила экспорт пальмового масла

По данным Малазийского комитета по пальмовому маслу (МРОВ), экспорт пальмового масла из страны в период с января по сентябрь т.г. увеличился до 11,7 млн. тонн, это на 5% превышает показатель экспорта за аналогичный период прошлого сезона. Экспорт малазийского пальмового масла увеличился или существенно не изменился по всем основным направлениям за исключением Причерноморского региона и ЕС, сообщает АПК-Информ.

Так, поставки в Китай остались на уровне прошлого года и составили 2,9 млн. тонн, импорт малазийского пальмового масла Пакистаном увеличился на 0,5 млн. тонн, Япония также увеличила закупки продукта (413 тыс. тонн). Индия продолжает наращивать импорт пальмового масла - за первые 9 месяцев текущего года страна закупила у Малайзии 970 тыс. тонн масла, против 525 тыс. тонн в прошлом году. Египет в 4 раза увеличил импорт малазийского пальмового масла - до 450 тыс. тонн.

Что касается стран ЕС, то импорт продукта снизился на 100 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом - до 1,3 млн. тонн. Тогда как поставки малазийского пальмового масла в Россию и Украину за указанный период снизились до 380 тыс. тонн против 812 тыс. тонн за аналогичный период 2008 г.