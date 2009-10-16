«Райффайзен Банк Аваль» выдал 1,2 млн. грн. кредита

ОАО «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) выдал кредит ОАО «Ланновский сахарный завод» (с. Ланна, Полтавская обл.) на сумму 1,2 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, кредитный договор был подписан сторонами 28 августа 2009 года, при этом средства предприятие получило 15 октября т.г.

Кредит предоставлен для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. ОАО «Ланновский сахарный завод» основано в 1904 году. Сфера деятельности – заготовка, хранение и переработка сахарного сырья.

ОАО «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году.

На 1 июля т.г. активы банка составляли 57,223 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,042 млрд. грн., обязательства – 50,768 млрд. грн., уставный капитал – 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 6,455 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года «Райффайзен Банк Аваль» закончил с убытком 1 млрд. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 527 млн. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций ОАО «Райффайзен Банк Аваль».