Китай определил квоту на импорт зерна из Казахстана

Китай принял решение выделить квоту на импорт казахстанского зерна, сообщил премьер-министр РК Карим Масимов. Это стало итогом состоявшихся в 14 и 15 октября переговоров с руководством КНР, сообщает АПК-Информ со ссылкой на КазТАГ.

«…руководитель правительства Китайской Народной Республики (премьер-министр госсовета КНР Вэнь Цзябао) сказал, что правительство приняло решение о выделении квоты на импорт хлеба. Вы знаете, что в этом году у нас хороший урожай – 22 млн. тонн. С рынками сбыта сейчас есть определенные проблемы. Так что выход на китайский рынок нашего зерна – это тоже большое достижение», - сказал К.Масимов 15 октября в аэропорту Шымкента журналистам.