Росгосстрах произвел выплаты сельхозпроизводителям
12:17, 16 октября 2009Агро
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Две выплаты на сумму свыше 10,5 млн. руб.
Сразу две крупные выплаты – в общей сложности больше 10,5 млн. руб. - произвела компания Росгосстрах своим страхователям в Ставропольском крае. Причиной выплат стала засуха, частично погубившая урожай озимой пшеницы и ячменя. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании, сообщает АПК-Информ.
СПК племрепродуктор «Кумской» получил свыше 6 млн. руб. СПК колхоз им Кирова – 4,5 млн. руб.
Благодаря оперативно полученной выплате хозяйства смогли начать посевную кампанию озимых культур урожая 2010 года в запланированные сроки.
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