Росгосстрах произвел выплаты сельхозпроизводителям

Сразу две крупные выплаты – в общей сложности больше 10,5 млн. руб. - произвела компания Росгосстрах своим страхователям в Ставропольском крае. Причиной выплат стала засуха, частично погубившая урожай озимой пшеницы и ячменя. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании, сообщает АПК-Информ.

СПК племрепродуктор «Кумской» получил свыше 6 млн. руб. СПК колхоз им Кирова – 4,5 млн. руб.

Благодаря оперативно полученной выплате хозяйства смогли начать посевную кампанию озимых культур урожая 2010 года в запланированные сроки.