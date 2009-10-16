В Кировоградской области выросла реализация сельхозпродукции

В Кировоградской области в январе-сентябре 2009 года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции увеличился в 1,7 раза за счет увеличения реализации продукции растениеводства в 1,8 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, объем реализации продуктов животноводства уменьшился на 5,2%. Доля растительной продукции в общей стоимости реализованного товара составила 90,7%, животной – 9,3% (в январе-сентябре 2008 года – соответственно 83,6% та 16,4%).

Сельскохозяйственные предприятия области за отчетный период реализовали 1 млн. 122,6 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы – 526,7 тыс. тонн, семян подсолнечника – 270,2 тыс. тонн, сахарной свеклы – 58,8 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе – 6,5 тыс. тонн, молока и молочных продуктов – 27,7 тыс. тонн, яиц – 111,3 млн. штук.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-сентябре 2009 года снизились на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе продукции растениеводства – на 13,6%, продукции животноводства – на 1,9%.

С начала года объем реализации зерновых культур увеличился на 31,9%, в том числе пшеницы – на 13,8%, семян подсолнечника – в 5,9 раза, сахарной свеклы – на 14,3%, молока и молочных продуктов – на 12,8%. Вместе с тем наблюдалось сокращение объемов реализации скота и птицы в живом весе на 16,1%, яиц – на 12,3%.