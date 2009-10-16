В Украину ввоз тростникового сахара превысит 268 тыс. тонн

Министерство экономики Украины распределило между странами квоту на ввоз в Украину в 2010 году 267,8 тыс. тонн тростникового сахара-сырца, предоставив из этого объема почти 157,5 тыс. тонн Бразилии, сообщает АгроПерспектива.

Ранее поставляющие эту продукцию в Украину, получили квоту в общем объеме 214,032 тыс. тонн, а новые импортеры смогут ввезти 53,5 тыс. тонн.

В частности, ввозить сахар-сырец в рамках квоты смогут Куба (16,679 тыс. тонн), Таиланд (9 тыс. тонн), Гватемала (около 8,3 тыс. тонн), Колумбия (6,43 тыс. тонн).

Кроме того, квоты получили Сальвадор (5,825 тыс. тонн), Латвия (2,45 тыс. тонн), Никарагуа (1,766 тыс. тонн), Гайана (почти 1,5 тыс. тонн), Перу (2,083 тыс. тонн), ЮАР (почти 2,2 тыс. тонн), Швейцария (115,25 тонн), США (523,9 тонн) и др.