В Украине собрано 19,261 млн. тонн картофеля

По состоянию на 1 октября аграрии собрали 19,261 млн. тонн картофеля, что на 2,7% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Аграрии собрали картофель на площади 1387,6 тыс. га, что на 2% больше показателей 2008 года.

Средняя урожайность картофеля-2009 составляет 139 ц/га, что на 1 ц/га выше, чем в 2008 году.

Как сообщала «Агро Перспектива», по состоянию на 1 сентября аграрии собрали 11,879 млн. тонн картофеля, что на 19,4% больше, чем на аналогичный период прошлого года.

В 2008 году аграрии вырастили 19,545 млн. тонн картошки (в весе после доработки), что на 2,3%, или на 443 тыс. тонн больше, чем в 2007 году. В 2007 году аграрии вырастили 19,102 млн. тонн картошки (в весе после доработки), что на 1,9%, или на 364,8 тыс. тонн меньше, чем в 2006 году.