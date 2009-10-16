В Харьковской обл. средний надой молока вырос на 25%

В Харьковской области в январе-сентябре 2009 года средний надой на одну корову увеличился на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его данным, в январе-сентябре 2009 года средний надой на одну корову составил 3628 кг, что на 25% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Он также отметил, что Харьковская область занимает одну из лидирующих позиций в Украине по производству яиц всех видов птицы. По состоянию на 1 октября 2009 года, производство яиц во всех категориях хозяйств составило 718 млн. штук.

«Благодаря целенаправленной селекционной работе в хозяйствах области ежемесячно улучшаются показатели продуктивности сельскохозяйственных животных», - подчеркнул В.ЗВЕРЕВ.