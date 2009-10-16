В Харьковской обл. уже собрано более 90% урожая подсолнечника

В Харьковской области обмолочено 93% посевов подсолнечника.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его данным, на 15 октября обмолочено 322,4 тис. га посевов подсолнечника, или 93% запланированной площади уборки. Намолочено 593,8 тыс. т. зерна при средней урожайности 18,4 ц/га.

В Коломацком районе, по данным В.ЗВЕРЕВА, уборку посевов подсолнечника уже завершили.