«Хлебпром» выполнил оферту по облигациям

ОАО «Концерн Хлебпром» в октябре выполнил оферту по облигациям серии «В». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в рамках оферты концерном выкуплены облигации на сумму 450 тыс. грн. Цена выкупа: 1 облигация – 1 тыс. грн.

Погашение ближайшей следующей оферты запланировано по облигациям серии «С» на 5 ноября 2009 года.

Параметры выпуска облигаций: именные процентные облигации, номинальной стоимостью 1 тыс. грн. каждая, выпущенные двумя сериями (В и С) в количестве 17 000 штук на общую сумму 17 млн. грн. Срок обращения - 1820 дней.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» - один из крупнейших национальных производителей хлеба. Объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлебопродуктов на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за первое полугодие 2009 года, согласно консолидированным данным, составила 71,5 млн. грн, а чистая прибыль - 3,2 млн. грн. Валовая маржа за соответствующий период составила 31%, а показатель EBIDTA - 40,7 млн. грн.