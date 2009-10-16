В Кировоградской обл. запасы зерна выросли почти на 30%

В Кировоградской области на складах сельхозпредприятий, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, по состоянию на 1 октября 2009 года было в наличии 1 млн. 880,9 тыс. тонн зерна, что на 29,6% больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составляют 626,2 тыс. тонн, что на 11,5% меньше, чем на 1 октября 2008 года.

Непосредственно в аграрных предприятиях области хранилось 1 млн. 299,8 тыс. тонн зерна (на 33,7% меньше, чем годом ранее), в т.ч. пшеницы – 365,4 тыс. тонн, ржи – 10 тыс. тонн, ячменя – 231,2 тыс. тонн, кукурузы – 58,6 тыс. тонн.

Предприятия, осуществляющие хранение и переработку зерна, на 1 октября т.г. имели в наличии 581,1 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали перерабатывающие предприятия в январе-сентябре 2009 года, составила 798,4 грн. за тонну, в т.ч. цена пшеницы – 790,9 грн./т, тогда как в прошлом году цена зерновых составляла 954,1 грн./т, пшеницы – 889,3 грн./т.

Запасы семян подсолнечника на 1 октября т.г. составили 414,2 тыс. тонн, из них непосредственно на складах аграрных предприятий (кроме малых) – 130,8 тыс. тонн, на перерабатывающих предприятиях – 283,4 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена семян подсолнечника, которую предлагали перерабатывающие предприятия в январе-сентябре 2009 года, составила 1954,6 грн./т (по Украине – 1833,4 грн./т).