На Кировоградщине реализация скота и птицы упала

В Кировоградской области в январе-сентябре 2009 года сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий реализовали 11,4 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, за отчетный период объемы реализации молока и молочных продуктов в области увеличились в 1,8 раза – до 20,9 тыс. тонн.

С начала года доля хозяйств населения в общем объеме реализации скота и птицы на убой уменьшилась с 49,9% до 14,3%, в реализации молока и молочных продуктов – увеличилась с 79,2% до 80,2%.

Средняя цена закупки скота и птицы на убой в январе-сентябре 2009 года составила 10997,4 грн./т, молока и молочных продуктов – 1383,6 грн./т (по Украине – соответственно 11188,6 та 1510,4 грн./т).