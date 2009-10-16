Житомирщина закупила 34,8 тыс. тонн молокосырья

Молокоперерабатывающие предприятия Житомирской области в январе-августе т.г. закупили в других регионах 34,8 тыс. тонн молока, тогда как за пределы региона вывезено 46,7 тыс. тонн молокосырья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

Он отметил, что за отчетный период молокоперерабатывающие предприятия области сократили производство продукции на 19,9%, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года.

«В частности, молока жидкого произведено 8,4 тыс. тонн (92,2% к прошлому году), жирных сыров - 3,6 тыс. тонн (66,6%), кисломолочных продуктов 11,8 тыс. тонн (81,8%), масла сливочного - 4,8 тыс. тонн (84,9%), жировых смесей - 7,2 тыс. тонн. Кроме того, с начала года в области произведено 6,1 тыс. тонн сырного продукта», - сказал Н.ДЕЙСАН.

Он также отметил, что по состоянию на 6 октября 2009 года общая задолженность молокоперерабатывающих предприятий области за закупленное сырье составляет 8 млн. грн., в том числе, перед сельхозпредприятиями - 4,4 млн. грн. и 3,6 млн. грн. - перед населением.