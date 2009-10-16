Аграрии в 2009 году привлекли 4,3 млрд. грн. кредитов

Сельскохозяйственные предприятия в текущем году привлекли 4,3 млрд. грн. кредитов против 13,5 млрд. грн., выданных на эту дату в 2008 г.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные предоставил журналистам заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«В основном это краткосрочные кредиты – около 80%, долгосрочных – мизер, и среднесрочных тоже», - пояснил Б.СУПИХАНОВ. По его словам, кредиты привлекли 1,7 тыс. субъектов хозяйствования, а в прошлом году этот показатель составил 15 тыс.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году, – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности, краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.