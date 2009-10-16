Инспекторы ЕС проверят украинских производителей говядины

Инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам охраны здоровья и защиты прав потребителей (DG SANCO) с 19 по 29 октября т.г. проведут оценку санитарного контроля при производстве говядины в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что программа пребывания специалистов FVO включает, в том числе, посещение ОАО “Козятинский птицекомбинат” (Винницкая обл.), хозяйства по выращиванию и откорму крупного рогатого скота ООО "Агросолюшнс", который поставляет КРС на “Козятинский птицекомбинат”(Киевская обл.), ООО УВК «Полагросервис» (Полтавская обл.), хозяйства по выращиванию и откорму КРС ПП "Агроэкология", которое поставляет КРС для убоя на ООО УВК “Полагросервис”, а также посещение региональных государственных лабораторий ветеринарной медицины и Киевского пункта ветеринарно-санитарного контроля, пригранично-инспекционного поста грузо-таможенного комплекса АО "Украинская автомобильная корпорация".

Как сообщал УНИАН, ОАО «Казатинский птицекомбинат», специализирующийся на производстве говядины и мясных полуфабрикатов, планирует одним из первых украинских предприятий этого профиля выйти на европейский рынок. В рамках реализации данной стратегии предприятие готовится к проведению предварительной инспекции специалистами FVO (офис по ветеринарии и продовольствию) Европейской комиссии.