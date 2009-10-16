ВР зарегистрировала проект закона об отмене рыночного сбора

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене рыночного сбора.

Это предусмотрено законопроектом №5233 от 15 октября 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте парламента.

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Закон «О местных налогах и сборах», исключив из него понятие налогового сбора.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Кабинет министров Украины на заседании одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

Согласно Закону Украины «О местных налогах и сборах», рыночный сбор – это плата за торговые места на рынках и в павильонах, на крытых и открытых столах, площадках для торговли с автомашин, тележек, мотоциклов, ручных тележек, которая взимается с юридических лиц и граждан, которые реализуют сельскохозяйственную и промышленную продукцию и другие товары.