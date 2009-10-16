В Украине поголовье КРС сократилось на 3,6%

В Украине по состоянию на 1 октября 2009 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 3,6%, по сравнению с 1 октября 2008 г., - до 5 млн. 538,9 тыс. голов.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В том числе, поголовье коров во всех категориях хозяйств на указанную дату сократилось на 5,7% против 1 октября 2008 г. - до 2 млн. 850,4 тыс. голов.