Вылов рыбы в Украине увеличился

В январе-сентябре 2009 г. предприятия и физические лица – предприниматели, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, выловили и добыли в целом 179,1 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины. Сообщается, что в том числе вылов рыбы увеличился на 10,4% - до 161,8 тыс. тонн (90,3% общего объема). Объем добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 31,8% - до 17,3 тыс. тонн.