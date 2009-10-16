Украина сократила производство азотных удобрений

Предприятия химической промышленности Украины в январе-сентябре 2009 года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,600 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. производство азотных удобрений в Украине увеличилось на 16,4% по сравнению с августом - до 171 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем 2008 г. - уменьшилось на 16,8%.

В январе-сентябре т.г. выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 6,301 млн. тонн. В сентябре т.г. выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции составил 833 тыс. тонн, что на 37,5% больше, чем в августе т.г.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений на 5,9% по сравнению с 2007 годом – до 2,672 млн. тонн.