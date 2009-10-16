«Крымхлеб» открыл новый магазин ТМ «Булкин»

ОАО «Крымхлеб», один из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в АР Крым, открыло после реконструкции новый фирменный магазин ТМ «Булкин» в г.Симферополь. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в реконструкцию магазина ТМ «Булкин» предприятие инвестировало порядка 0,5 млн. грн.

Новый магазин ТМ «Булкин» оснащен современным торговым оборудованием и будет работать в формате самообслуживания. В магазине будет предоставлен широкий выбор продукции Симферопольского хлебокомбината, а также кондитерские изделия других предприятий ОАО «Крымхлеб».

Отмечается, что это уже второй в этом году фирменный магазин.

В компании сообщили, что в ближайшее время предприятие продолжит реконструкцию своих фирменных торговых точек.

Справка УНИАН. ОАО «Крымхлеб» - один из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Крыму (входит в «Холдинг «Т і С»).

В структуру предприятия входят Симферопольский, Ялтинский, Евпаторийский, Феодосийский, Керченский, Джанкойский, Бахчисарайский хлебокомбинаты.

Общая мощность хлебопекарных предприятий составляет около 200 тонн хлебобулочных и 3 тонн кондитерских изделий ежедневно. Вся продукция хлебокомбинатов изготавливается под торговой маркой «Булкин» и реализуется в Крыму и других городах Украины.

ОАО «Крымхлеб» имеет собственную торговую сеть, которая насчитывает более 160 фирменных магазинов, павильонов и киосков по всей территории Крыма.