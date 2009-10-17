МинАП: Кредитование агросектора в Украине в 2009 г сократилось в 3,14 раза

Кредитование агросектора в Украине в 2009 г. сократилось в 3,14 раза по сравнению с предыдущим периодом - до 4,3 млрд. грн. Об этом журналистам сообщил 16 октября первый заместитель министра агрополитики Украины Борис Супиханов, сообщает АПК-Информ.

При этом количество хозсубъектов-заемщиков уменьшилось с 15 до 1,7 тыс., отметил он. "Сейчас почти нет долгосрочных и среднесрочных кредитов, почти все краткосрочные, в процентном соотношении это 20 против 80", - сказал он.

Он также сообщил, что в настоящее время сельхозпроизводителями реструктуризировано ранее взятых кредитов на 3,1 млрд. грн. из 4,2 млрд. грн., подлежащих реструктуризации.