МинАП: Кредитование агросектора в Украине в 2009 г сократилось в 3,14 раза
12:29, 17 октября 2009Агро
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До 4,3 млрд. грн.
Кредитование агросектора в Украине в 2009 г. сократилось в 3,14 раза по сравнению с предыдущим периодом - до 4,3 млрд. грн. Об этом журналистам сообщил 16 октября первый заместитель министра агрополитики Украины Борис Супиханов, сообщает АПК-Информ.
При этом количество хозсубъектов-заемщиков уменьшилось с 15 до 1,7 тыс., отметил он. "Сейчас почти нет долгосрочных и среднесрочных кредитов, почти все краткосрочные, в процентном соотношении это 20 против 80", - сказал он.
Он также сообщил, что в настоящее время сельхозпроизводителями реструктуризировано ранее взятых кредитов на 3,1 млрд. грн. из 4,2 млрд. грн., подлежащих реструктуризации.
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