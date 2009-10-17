В Кыргызстане практически завершена уборка зерновых

В Кыргызстане во всех областях, кроме Иссык-Кульской и Нарынской, практически завершена уборка урожая зерновых колосовых культур. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, сообщает АПК-Информ.

По ее данным, в целом по республике из 656,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур убрано 550,3 тыс., что составляет 83,8%.

«Средняя урожайность составила 30,5 ц/га, что на 6,7 ц/га больше уровня 2008 г. Валовой сбор зерна пшеницы составил 1,03 млн. тонн, что больше прошлогоднего уровня на 246,5 тыс. тонн», - говорится в сообщении.