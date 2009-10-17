Как использовать сельхозземли по назначению

В Красноярском крае пытаются решить проблему использования сельхозземель не по назначению. Вопрос острый, - здесь подсчитали, что потенциал плодородных земель освоен не более чем наполовину, пишет АгроФакт.

Урожайность зерновых в Красноярском крае в последние годы сильно прибавила, став самой высокой в Сибирском федеральном округе. Но земли-то используются неэффективно - уверяют эксперты. Специалисты уверены - хлеборобам не хватает мощностей, да и кадровый голод лютует, отмечает «novosibirsk.rfn.ru».

С. Брылев, начальник отдела развития растениеводства министерства сельского хозяйства Красноярского края: «Не каждый сегодня сможет приобрести. Мы сегодня прекрасно понимаем, что те хозяйства, которые приобрели ресурсосберегающие технологии, сегодня экономия составляет 40-50% только по ГСМ».

Мы бы еще эффективнее эту землю использовали, но отнимают ее у нас - заявляет директор Емельяновского сельхозпредприятия С. Федотов. В окрестностях Красноярска, земля уходит под дачную и коттеджную застройку. Например, в прошлом году под новые поселки ушло почти 500 гектаров.

С. Федотов, исполнительный директор сельхозпредприятия: «В прошлом году мы здесь убрали, урожайность была выше 30 ц/га, а сейчас все заросло овсюгом. Тоже нынче здесь не посеяли, из-за этого сокращаются посевы зерновых, потому что элементарно сеять негде».

Но самое печальное - земля уходит по закону. Спекулянты скупают у сельчан земельные паи, оформляют их в собственность, и строят на полях коттеджи. Однако не все так плохо - в краевом парламенте уже рассматриваются поправки к закону о регулировании земельных отношений. Суть - воспрепятствовать продажам земель, если это затрагивает интересы других сельчан.

В. Зырянов, депутат Законодательного собрания Красноярского края: «Покуда перекупщики и муниципальная власть будут заинтересованы в махинациях с землей, мы силами краевой власти мало, что сможем сделать».

Депутаты предлагают запретить изменение назначения земель, если покупатели не докажут, что после постройки поселков интересы других людей не пострадают. Депутат В. Зырянов, убежден - застраивать пригороды Красноярска хаотично нельзя - хозяйства могут лишиться львиной доли продуктивных земель, а продуктовая безопасность окажется под угрозой.