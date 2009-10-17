В Украине увеличили размер компенсации ставок по агрокредитам

Правительство Украины увеличило размер компенсации предприятиям АПК процентных ставок по привлеченным кредитам с одной до 1,5 действующей на момент начисления процентов учетной ставки Национального банка Украины. Это закреплено постановлением Кабинета министров от 7 октября 2009 года, пишет АгроФакт.

В то же время документ предполагает, что по кредитам, привлеченным на строительство производственных помещений, животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, хранилищ для зерна, овощей и фруктов, строительство оптовых рынков, государство будет компенсировать 90% ставки.

Предполагается, что частичная компенсация при строительстве оптовых рынков будет предоставляться только после введения в действие закона «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции», сообщил «Интерфакс-Украина».