Производство продуктов питания в мире вырастет

Производство продуктов питания в мире, по данным Продовольственного агентства ООН, должно возрасти на 70% на протяжении следующих 40 лет. По мнению экспертов организации, без этого нельзя будет прокормить население земли, которое растет быстрыми темпами, сообщает «Би-Би-Си».

В докладе Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН содержится предупреждение, что голод будет угрожать почти 400 миллионам людей в середине XXI века, если не увеличить территории сельскохозяйственных угодий. Как отмечают эксперты агентства, глобальные изменения климата и уменьшение количества аграриев также ухудшают ситуацию.