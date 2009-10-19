Главы минсельхозов стран ЕС обсуждают помощь молочникам

Министры сельского хозяйства 27 стран Евросоюза соберутся в понедельник в Люксембурге, чтобы обсудить меры финансовой поддержки европейских производителей молочной продукции, сообщил РИА Новости представитель Совета ЕС.

"Молочный кризис" сотрясает Европу уже не первый месяц. Закупочные цены на молоко в ряде стран ЕС за год упали на 40-50% - до 18-20 евроцентов за литр. Себестоимость производства литра молока составляет порядка 33 центов, а для рентабельности молочных хозяйств, согласно экспертной оценке, цена должна быть как минимум 50 евроцентов за литр.

По мнению Еврокомиссии, причиной возникновения кризиса стало не перепроизводство продукции, а "конъюнктурное снижение спроса на молокопродукты, связанное с экономическим кризисом". Представители 20 из 27 стран ЕС, на долю которых приходится в общей сложности 75% производства молочной продукции, высказались ранее за то, чтобы европейским производителям в 2010 году из бюджета ЕС была оказана дополнительная помощь на сумму 300 миллионов евро. Представители так называемой "молочной двадцатки", которые выработали на заседании на прошлой неделе в Вене общую позицию к министерской встрече в Люксембурге, предлагают также, чтобы вместо квотирования производства молока, от которого решено поэтапно отказаться к 2015 году, была внедрена система регулирования цены на молочную продукцию с участием всех субъектов отрасли.

Еврокомиссия, со своей стороны, ранее предложила странам ЕС в качестве экстренной производителям молочной продукции уже в октябре выделить из национальных бюджетов по 15 тысяч евро на одно фермерское хозяйство. Исполнительная власть ЕС учредила рабочую группу высокого уровня для разработки долгосрочных мер по выводу из кризиса молочной отрасли Европы. Согласно предварительным данным Еврокомиссии, по сравнению с июльским показателем в среднем по ЕС закупочная цена на молоко выросла в августе на один евроцент - до 26 евроцентов, а по итогам сентября ценовой рост будет еще выше.

В Нидерландах рост цен на молоко за июль-сентябрь составил 50%, в Северной Ирландии - 19%, в Италии - 12%. Отмечено также повышение цен на масло и молочный порошок. В ноябре 2008 года министры сельского хозяйства стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о сокращении "молочных"квот на 1% в год с целью их постепенной отмены. Европейские аграрии, со своей стороны, требуют ограничить производство молочной продукции в ЕС и выступают против предложенной Еврокомиссией политики отказа от квотирования.