ЕК спасает европейских производителей молока

Еврокомиссия готова выделить европейским производителям молока в качестве дополнительной финансовой поддержки 280 миллионов евро, заявила в понедельник еврокомиссар по сельскому хозяйству Марианн Фишер Боэль. "Я опустошаю мои карманы, у меня для аграриев 280 миллионов евро", - сказала она журналистам по прибытии в Люксембург, где собрались министры сельского хозяйства 27 стран Евросоюза, чтобы обсудить меры финансовой поддержки европейских производителей молочной продукции. передает РИА Новости.

"Молочный кризис" сотрясает Европу уже не первый месяц. Закупочные цены на молоко в ряде стран ЕС за год упали на 40-50% - до 18-20 евроцентов за литр. Себестоимость производства литра молока составляет порядка 33 центов, а для рентабельности молочных хозяйств, согласно экспертной оценке, цена должна быть как минимум 50 евроцентов за литр.

По мнению Еврокомиссии, причиной возникновения кризиса стало не перепроизводство продукции, а "конъюнктурное снижение спроса на молокопродукты, связанное с экономическим кризисом". Представители 20 из 27 стран ЕС, на долю которых приходится в общей сложности 75% производства молочной продукции, высказались ранее за то, чтобы европейским производителям в 2010 году из бюджета ЕС была оказана дополнительная помощь на сумму 300 миллионов евро. Представители так называемой "молочной двадцатки", которые выработали на заседании на прошлой неделе в Вене общую позицию к министерской встрече в Люксембурге, предлагают также, чтобы вместо квотирования производства молока, от которого решено поэтапно отказаться к 2015 году, была внедрена система регулирования цены на молочную продукцию с участием всех субъектов отрасли.

Еврокомиссия, со своей стороны, ранее предложила странам ЕС в качестве экстренной помощи производителям молочной продукции уже в октябре выделить из национальных бюджетов по 15 тысяч евро на одно фермерское хозяйство. Исполнительная власть ЕС учредила рабочую группу высокого уровня для разработки долгосрочных мер по выводу из кризиса молочной отрасли Европы.