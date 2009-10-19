Компания Nemiroff считает перспективными рынки Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и страны Балтии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил коммерческий директор УВК "Nemiroff" Сергей БЛЕСКУН.

«У нас есть планируемые страны, которые нам интересны с точки потребления водки – это Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и страны Балтии», - сообщил он.

С.БЛЕСКУН также отметил, что в странах СНГ и Балтии сложная ситуация в 2009 году, и это выражено высоким уровнем инфляции, который в разных странах от 6,5% до 15%, обесцениванием местных валют и повышением налоговых ставок. «Например, в Армении акциз увеличился в этом году на 30%, в странах Балтии – на 15%, и с 18% до 19% в странах Балтии увеличился налог на добавленную стоимость. Все эти причины не могли не сказаться на экономической составляющей», - рассказал коммерческий директор УВК "Nemiroff".

Он отметил, что для компании страна №1 по потреблению водки в физическом выражении – это Казахстан. «Еще чем интересен для нас рынок Казахстана – что порядка 45% в объеме продаж это премиальная водка LEX. Для нас это важный показатель», - сказал С.БЛЕСКУН.

Он сообщил, что за 9 месяцев 2009 года на рынке Казахстана наблюдается порядка 40%-ный рост (при сохранении позиций рынка по сравнению с 2008 годом), в Азербайджане - 5%-ный рост (наблюдается падения рынка водки на 1,6% по сравнению с 2008 г.) и 2% - рост в Грузии (при падении рынка на 3,25%). «Также сохранены объемы продаж в Армении (наблюдается падение рынка на 3,56%) и Молдове (незначительное падение рынка по сравнению с 2008 г.) и около 10% потеряли в Прибалтике», - добавил С.БЛЕСКУН.

Справка УНИАН. Производитель продукции бренда Nemіroff — Украинская водочная компания "Nemіroff" входит в состав "Nemіroff Холдинг" (наряду с Управляющей компанией "Nemiroff", ДП «Алко Инвест», Представительством Nemіroff в России и Представительством Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортимент напитков состоит из 26 позиций. Продукция бренда Nemіroff поставляется в 55 стран мира. По итогам 2008 года совокупный объем продаж продукции под международным брендом Nemiroff увеличился до 482,9 млн. долл., что на 0,8% больше, чем в 2007 году. Общий объем производства составил 7,7 млн. дал.