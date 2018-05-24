Озимые-2009: зиму продержаться и весну простоять

Погодные условия этой осенью подсобили экономическому кризису в борьбе против аграриев и будущего урожая. Из-за отсутствия собственных средств и доступных кредитов сельхозпроизводители сократили посевы зерновых, не засеяв даже запланированных площадей, а из-за погодных условий то, что посеяли, взошло «местами». Но если рапс и ячмень можно будет пересеять весной, то пшеница в Украине «на 90%» озимая. И снова аграриям остается уповать на погоду и благосклонность небес.

Недосев: погода подводит, но сеять еще можно...

В Украине посевная кампания стартовала намного раньше предвыборной. Но в отличие от последней, средств на эту кампанию было выделено не так много. Это и стало одной из причин недосевов. По данным Министерства аграрной политики, к 13 октября озимыми на зерно было засеяно 6,6 млн. га, или 85% от ожидаемого. «Даже те сельхозпредприятия, которые чувствуют себя неплохо, хоть их и не очень много, и то многие из них вынуждены были сократить площади посевов», - пояснил руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

Второй причиной стали сложные погодны условия. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО сообщила, что в Украине на протяжении сентября - начала октября наблюдались засушливые явления, причем они были нехарактерны относительно распределения по территории. «У нас северо-западная часть была суше, чем юго-восточная. В юго-восточных областях выпадали дожди, поэтому условия для посева и появления всходов сложились намного лучшие», - рассказала специалист. Она пояснила, что в северо-западных областях оптимальные сроки посева – с 10 по 20 сентября, в итоге аграрии сеяли зерно в сухую почву. При этом отмечалась сильная цементация почвы и даже были проблемы с работой техники. «Эти области недосеяли до 30% и полученные всходы неравномерные, слабые», - сообщили в Гидрометцентре. При этом специалисты отмечают, что погода все таки стала по-осеннему дождливой, и сейчас влаги для растений более, чем достаточно, однако в северо-западных регионах уже не хватает тепла.

Министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК уверяет, что посев озимых в Украине продолжается и необходимо досеять еще около 1 млн. га. В Гидрометцентре также настроены оптимистично относительно сроков посевов. «Еще можно сеять. В Крыму однозначно, и в южных областях. Это менее рискованно, чем в полесье и лесостепи. А как раз степные регионы и недосеяли, они в последние годы часто сеют так поздно, и это оправдывает себя», - прокомментировала Т.АДАМЕНКО.

Озимые взошли наполовину. Надежды на дожди и теплую зиму...

Министерство аграрной политики на днях озвучило довольно неутешительные показатели состояния озимых культур, полученные на начало октября. Из-за длительной засухи озимые на зерно взошли только на половине засеянных площадей. "Мы получили всходы озимых зерновых на 3,3 млн. га, то есть на 55% площадей. Ситуация достаточно сложная", - сказал заместитель министра аграрной политики Иван ДЕМЧАК. По данным регионов, в Винницкой области взошло 10% озимых, Житомирской – 42%, Запорожской – 40%, Львовской – 33%, Одесской – 44%, Тернопольской – 50%, в Хмельницкой – 25%. Замминистра уточнил, что из взошедших озимых зерновых в хорошем состоянии находится лишь 1 млн. га посевов (около трети), в удовлетворительном – 43%, а 27% посевов - слабые и изреженные.

В Гидрометцентре озвучивают свои, не такие пессимистические данные. По данным центра, погибло или не взошло около 30% засеянных площадей, а недосеяно около 15% площадей. «Но после 20 октября мы ожидаем повышение температур до таких значений, что если они продержатся дней 20, то ситуация значительно исправится», - отмечает Т.АДАМЕНКО. «Я не оцениваю эту ситуацию как катастрофическую. Похожие условия у нас были в 2005 году, и даже более жесткие. Но в 2005 году сложились благоприятные условия в октябре-ноябре и мы получили пристойный урожай», - напомнила специалист.

Тем более не стоит забывать, что из-за глобального изменения климата в Украине зимы значительно потеплели, стали менее снежными. То есть, по оценкам специалистов, условия для развития растений на сегодня, средней паршивости, но причин для паники нет.

В Министерстве аграрной политики все же надеются, что озимые посевы взойдут вовремя благодаря начавшимся дождям. Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК отметил, что до последнего времени из-за отсутствия дождей было опасение, что ситуация с озимыми может ухудшиться. «Но у нас пошли дожди, земля получила продуктивную влагу, и мы надеемся на то, что все наши площади, которые засеяны, дадут хорошие всходы, и озимые культуры войдут в зиму в таком состоянии, как пишет книжка и требует технология», - сообщил он.

По мнению начальника аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Марии КОЛЕСНИК, не настолько важно, какое состояние посевов будет на момент начала зимы. «Состояние растений более важно тогда, когда будут «окна», или заморозки, или крайне холодные условия. Более слабые посевы быстрее вымерзают, поскольку они менее устойчивы», - пояснила эксперт. При этом она добавила, что если катаклизмы происходят весной или летом, это более критично, потому что чем либо возобновить посевы уже нельзя. А после зимы можно площади под погибшими или изреженными посевами просто засеять другими культурами, что изменит в ту или иную сторону зерновой клин. Но вот если другие культуры можно пересеять, то пшеница в Украине практически вся озимая, и ее урожай полностью зависит от перезимовки озимых посевов.

Плохие прогнозы уже "давят" на рынок... Оправданно ли?

Прогнозировать объем урожая следующего года можно только приблизительно, и то с большой поправкой. По словам В.Лапы, в Украине озимая пшеница – это основная доля всей пшеницы, и уже можно прогнозировать, что в следующем году урожай этой культуры будет ниже, чем в текущем. «Если в этом году было собрано немного больше 20 млн. тонн пшеницы, то в следующем году, очевидно, что не будет более 15 млн. тонн», - отметил он.

Специалисты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агарной политики и земельных отношений пошли далее и оценили возможный урожай в 2009-201010 маркетинговом году в 42,9 млн. тонн. По данный комитета, в 2009- 2010 МГ валовое производство зерна в Украине можно ожидать в пределах 42,9 млн. тонн, что с учетом переходных остатков (7,5 млн. тонн) даст возможность в полной мере удовлетворить нужды внутреннего рынка (27 млн. тонн). При этом экспортные возможности оцениваются в пределах 18-18,4 млн. тонн.

Но эксперты отмечают, что информация о состоянии посевов уже начинает влиять на рынок, постепенно повышая цены на продовольственную пшеницу. Однако, по мнению В.ЛАПЫ, скорее всего цены начнут расти после нового года, в феврале-марте.

Но прогнозирование урожая следующего года сегодня больше похоже на гадание на кофейной гуще. Уж очень много зависит от погоды, изменить которую не в силах аграриев. Поэтому сегодня нужно ждать результатов перезимовки, а не пугать себя и рынки заранее плохими новостями.

Лилия Коваль (УНИАН)