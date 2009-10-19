На Житомирщине реализация скота и птицы снизилась

Всеми категориями хозяйств Житомирской области в январе-сентябре т.г. реализовано на забой 45,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе - на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

Он отметил, что за отчетный период сельскохозяйственные предприятия области реализовали на забой 9,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, уменьшив реализацию этой продукции на 16,4% против аналогичного периода 2008 года.

Для хозяйств населения этот показатель составил 36,7 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% сравнительно с аналогичным периодом прошлого года.