«Бердянские жатки» сократили прибыль

ОАО «Бердянские жатки» (Бердянск, Запорожская обл.) в январе-сентябре 2009 года сократило чистую прибыль на 88,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,228 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. «Бердянские жатки» сократили чистый доход на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 14,648 млн. грн., а также сократили валовой доход (выручку) от реализации на 51,5% – до 14,956 млн. грн.

Справка УНИАН. OАО «Бердянские жатки» – завод-производитель сельскохозяйственной техники для уборки зерновых и зернобобовых культур: жаток валковых семейства навесных и прицепных.

ОАО «Бердянские жатки» производит 7 базовых моделей зерновых жаток, платформы-подборщики, приспособления для уборки подсолнечника и их модификации.

2008 год «Бердянские жатки» завершили с чистой прибылью 0,837 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток предприятия составил 1,197 млн. грн.