В Николаевской обл. производство продукции животноводства выросло

В Николаевской области объемы производства в животноводстве за январь-сентябрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 3,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе статистики сельского хозяйства и окружающей среды Главного управления статистики в Николаевской области.

Прирост валовой продукции зафиксирован как в сельскохозяйственных предприятиях (на 16,1%), так и в хозяйствах населения (на 0,7%).

В управлении сообщают, что в целом по области за январь–сентябрь т.г. было произведено 26,2 тыс. тонн мяса (в живом весе), что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, 292,3 тыс. тонн молока – на 0,4% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. В то же время производство яиц за январь–сентябрь 2009 года, по сравнению с 2008 годом, увеличилось на 24,6%, до 356,1 млн. штук, шерсти выработано больше на 25,3% - до 119 тонн.

По состоянию на 1 октября 2009 года во всех категориях хозяйств области насчитывалось 162,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе, 92,5 тыс. коров, а также 152,4 тыс. свиней, 52,7 тыс. овец и коз, 4136,5 тыс. голов птицы. По сравнению с прошлым годом во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1%, свиней – на 28,1%, птицы – на 3,4%. Вместе с тем численность коров сократилась на 4,8%, овец и коз – на 0,4%.

Основная часть поголовья скота и птицы в области сосредоточена в хозяйствах населения, где на 1 октября насчитывалось 85% общеобластной численности крупного рогатого скота, в том числе 90% – коров, а также 55% – свиней, 70% – овец и коз, 60% – птицы всех видов, сообщают специалисты Главного управления статистики в Николаевской области.