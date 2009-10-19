В Винницкой обл. отравились 26 коров

В селе Козловка Шаргородского района Винницкой области ядохимикатами отравились 26 коров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области, отравление произошло 16 октября в частном предприятии «Хлебороб». Коровы отравились карбамидами (ядохимикаты для подкормки почвы). Воду в хозяйстве для скота использовали из пруда, которую завозили в емкостях, ранее использовавшихся для перевозки ядохимикатов.

Коров на предприятии вынуждены были утилизировать.

На месте происшествия работают эпизоотологи, областная ветеринарная служба и ветеринарная милиция.