В Винницкой обл. производство мяса сократилось

Предприятия Винницкой области в январе-сентябре 2009 года сократили производство мяса на 25,7%, колбасы – на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства мясной и колбасной продукции в области стал дефицит сырья и оборотных средств у предприятий.

В частности, в январе-сентябре предприятия Винницкой области произвели 19,807 тыс. тонн мяса, что на 6,850 тыс. тонн меньше, чем за 9 месяцев 2008 года. В сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2008 года производство мяса сократилось на 13,65%, или 0,380 тыс. тонн, – до 2,403 тыс. тонн. По сравнению с августом 2009 года в сентябре т.г. производство мяса увеличилось на 5,3%, или 0,121 тыс. тонн.

Кроме того, в январе-сентябре 2009 года предприятия Винницкой области произвели 2,975 тыс. тонн колбасных изделий, что на 3,095 тыс. тонн меньше, чем за 9 месяцев 2008 года. В сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2008 года производство колбасы сократилось на 58,66%, или 430 тонн, – до 303 тонн. По сравнению с августом 2009 года в сентябре т.г. производство колбасы увеличилось на 7,07%, или 20 тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия Винницкой области сократили производство мяса почти на 20%, а производство колбасы увеличили на 6,5% по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятие „Тульчинмясо”, птицекомбинат "Бершадский", Казатинский птицекомбинат и „Ивано-Франковск-Винницямясо”.

В целом в Винницкой области работает 20 мясоперерабатывающих предприятий.