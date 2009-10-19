В Черниговской обл. реализация агропродукции сократилась

На рынках Черниговской области объем реализации сельхозпродукции в сентябре текущего года сократился на 5% по сравнению с сентябрем 2008 года при росте цен на 8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, объемы реализации продукции животноводства сократились на 8%, продукции растениеводства – на 2%. При этом продукты животноводства подорожали на 4%, продукты растениеводства – на 13%.

Среди растениеводческой продукции подешевели по сравнению с сентябрем 2008 года яблоки, картофель, баклажаны, свежие огурцы – на 2-23%, груши, масло, арбузы – на 29-38%. В то же время в 2-2,3 раза подорожали свежая капуста, сливы и морковь, в 1,6 раза – сахар, на 33-49% – свекла, чеснок, зеленый лук, соленые огурцы, на 4-26% – сухофрукты, орехи, виноград, репчатый лук, кабачки, тыква.

Среди продуктов животноводства по сравнению с сентябрем 2008 года наблюдалась снижение цен на кур, говядину, телятину на 2-5%. В то же время на 4-8% подорожали свиное сало, свинина, утки. Среди молочных продуктов сливочное масло выросло в цене в 1,6 раза, свежее молоко, сметана – на 20%, творог – на 6%, яйца – на 7%.